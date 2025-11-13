Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 13. november 2025Meniny má Stanislav
< sekcia Regióny

VÁŽNA NEHODA V KOŠICIACH: Zrazili sa tri autá, zranilo sa viacero ľudí

.
Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj

Podľa doteraz zistených informácií vodič Audi A3 pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a stavu vozovky.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 13. novembra (TASR) - Pri stredajšej (12. 11.) večernej zrážke troch osobných áut na Sečovskej ceste v Košiciach utrpelo zranenia viacero ľudí. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Košická krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Podľa doteraz zistených informácií vodič Audi A3 pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a stavu vozovky. Po tom, čo dostal šmyk, prešiel do protismeru a narazil do protiidúcej Dacie Logan. „Po náraze vozidlá vytvorili náhlu prekážku, do ktorej následne narazilo ďalšie vozidlo - Mercedes Benz,“ uvádza polícia.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti uvádza, že na mieste bolo šesť ľudí, pričom jedna osoba bola zakliesnená vo vozidle a museli ju vyslobodzovať.

Vodič Audi A3 podľa polície utrpel zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia nad sedem dní a spolujazdec ľahšie zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia do 14 dní. „Vodič Dacie Logan a jeho dvaja spolujazdci utrpeli zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia do 42 dní,“ spresnila s tým, že dychové skúšky boli u všetkých troch vodičov negatívne.
.

Neprehliadnite

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna