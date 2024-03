NEHODA V KREMNICI: Vlak zachytil ženu, ktorá ležala na koľajniciach

Banská Bystrica 30. marca (TASR) - Polícia preveruje okolnosti nehody, pri ktorej vlak zachytil ženu v Kremnici v okrese Žiar nad Hronom. TASR to v sobotu potvrdila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Pre zranenú priletel záchranársky vrtuľník a v stabilizovanom stave ju previezol do nemocnice.



Podľa hovorkyne žena ležala na koľajniciach. Rušňovodič vlaku, ktorý prichádzal do Kremnice zo Zvolena, brzdil. Dodala, že pre krátku vzdialenosť však zrážke nedokázal zabrániť. Prípad rieši železničná polícia a zisťuje okolnosti, pre ktoré sa udalosť stala.



Posádku záchranárskeho vrtuľníka v piatok (29. 3.) dopoludnia privolali do Kremnice na pomoc 36-ročnej žene. Uviedla to hovorkyňa Air - Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková. "Záchranári si pacientku prevzali do svojej starostlivosti na futbalovom ihrisku, kde ju doviezla posádka rýchlej lekárskej pomoci," objasnila. Ženu s úrazom hlavy a s podozrením na poranenie driekovej časti chrbtice previezli na urgentný príjem do nemocnice v Banskej Bystrici. Počas letu bola pri vedomí.