REŤAZOVÁ NEHODA: Zranili sa tri osoby

Lučenec 23. januára (TASR) - Pri reťazovej nehode, ku ktorej došlo v stredu (22. 1.) popoludní v Lučenci, sa zranili tri osoby. Nehodu mala spôsobiť 74-ročná vodička, ktorá sa pravdepodobne plne nevenovala vedeniu vozidla. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



Staršia vodička sa podľa polície zrejme plne nevenovala vedeniu vozidla a nesledovala situáciu v cestnej premávke, v dôsledku čoho svojím osobným autom značky Suzuki narazila do pred sebou stojaceho nákladného vozidla značky Iveco.



"Následkom nárazu sa nákladné vozidlo posunulo dopredu, kde narazilo do Octavie a tá narazila do pred ňou stojaceho Mercedesu. Pri nehode utrpela vodička Suzuki zranenia s predbežnou dobou liečby do 42 dní, ľahké zranenia utrpeli aj dvaja muži z Iveca," priblížila polícia.



Vodičke, ktorá nehodu spôsobila, polícia na mieste zadržala vodičský preukaz. Dychové skúšky u všetkých vodičov boli negatívne. Celková škoda, ktorá na vozidlách vznikla, bola odhadnutá na 8500 eur.