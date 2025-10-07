< sekcia Regióny
Nehoda v Merníku: Vodič auta neprežil zrážku s nákladiakom
Vodič sa pri predchádzaní vozidla idúceho pred ním nestihol bezpečne zaradiť.
Autor TASR
Merník 7. októbra (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia po pondelkovej (6. 10.) dopravnej nehode v obci Merník v okrese Vranov nad Topľou, pri ktorej vyhasol život 40-ročného muža. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, vodič sa pri predchádzaní vozidla idúceho pred ním nestihol bezpečne zaradiť a došlo k zrážke s protiidúcim nákladným autom.
Muž v dôsledku nehody utrpel vážne zranenia, ktorým pri prevoze do nemocnice podľahol. Dychová skúška u vodiča nákladného auta vylúčila prítomnosť alkoholu. Dopravnú nehodu polícia vyšetruje.
„Opatrnosti a ohľaduplnosti na cestách nie je nikdy dosť. Neriskujme nerozvážnou jazdou svoje životy ani životy ostatných účastníkov cestnej premávky. Niektoré skutky sa už nedajú napraviť,“ uviedla hovorkyňa.
Muž v dôsledku nehody utrpel vážne zranenia, ktorým pri prevoze do nemocnice podľahol. Dychová skúška u vodiča nákladného auta vylúčila prítomnosť alkoholu. Dopravnú nehodu polícia vyšetruje.
„Opatrnosti a ohľaduplnosti na cestách nie je nikdy dosť. Neriskujme nerozvážnou jazdou svoje životy ani životy ostatných účastníkov cestnej premávky. Niektoré skutky sa už nedajú napraviť,“ uviedla hovorkyňa.