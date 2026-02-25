Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 25. február 2026Meniny má Frederik a Frederika
< sekcia Regióny

Nehoda v Nemeckej: Žena zraneniam podľahla

.
Miesto nehody. Foto: Polícia

Všetky okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Autor TASR
Nemecká 25. februára (TASR) - K tragickej dopravnej nehode došlo v utorok (24. 2.) pred polnocou na ceste I/66 v obci Nemecká v okrese Brezno, kde chodkyňu zrazilo osobné vozidlo. Zraneniam na mieste podľahla. TASR o tom v stredu informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková.

„Podľa doposiaľ zistených informácií chodkyňa mala náhle vojsť na vozovku a 51-ročný vodič už nedokázal zrážke zabrániť. Žena utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Vodiča podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Na mieste bol prítomný aj znalec z odboru dopravy,“ uviedla Žabková s tým, že všetky okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

.

Neprehliadnite

ZOH 2026

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja

HRABKO: Ak bude Sulík kandidovať za inú stranu, SaS príde o voličov