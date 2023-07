NEHODA: V nemocnici skončili dvaja tínedžeri, jeden z nich šoféroval

Plaveč 12. júla (TASR) - Dvaja mladiství chlapci utrpeli vážne zranenia pri stredajšej dopravnej nehode v Plavči v okrese Stará Ľubovňa. Informuje o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.



"V čase okolo 00.20 h viedol v smere od obce Orlov mladistvý vodič osobné auto VW Arteon. Pri futbalovom ihrisku v pravotočivej zákrute neprispôsobil rýchlosť stavu a povahe vozovky a svojim schopnostiam, v dôsledku čoho vozidlom prešiel do protismeru, kde následne zišiel mimo vozovky a v rotácii narazil do viacerých predmetov a aj budovy kovovýroby," spresňuje polícia s tým, že oboch chlapcov, ktorí sa v aute viezli, vo vážnom stave hospitalizovali v nemocnici.



Polícia v tejto súvislosti apeluje na mladých ľudí, aby sa najprv prihlásili do autoškoly a za volant sadali až po úspešnom absolvovaní kurzu a záverečných skúšok. "Získanie vodičského preukazu je len prvým krokom k zaradeniu sa medzi vodičov motorových vozidiel. Nasledovať musia roky praxe, aby vodič vedel zvládať situácie, na ktoré natrafí pri jazde autom," pripomína.