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NEHODA V OBCI SLOVENSKÁ VES:Po zrážke hlásia hasiči niekoľko zranených
Na mieste sa nachádzajú záchranné zložky a polícia, ktorá riadi dopravu.
Autor TASR
Slovenská Ves 10. novembra (TASR) - V obci Slovenská Ves sa v utorok popoludní zrazilo nákladné auto s osobným. Krajské riaditeľstvo (KR) Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že cesta II/542 je pre nehodu uzavretá. Operačný dôstojník KR Hasičského a záchranného zboru v Prešove pre TASR potvrdil, že na mieste sa zranili štyri osoby a tri z nich ostali zakliesnené vo vozidle.
„Na mieste sa nachádzajú záchranné zložky a polícia, ktorá riadi dopravu. Cesta je aktuálne neprejazdná v oboch smeroch. Žiadame vodičov o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov,“ uviedla polícia. Nehoda sa stala krátko po 13.00 h.
„Na mieste sa nachádzajú záchranné zložky a polícia, ktorá riadi dopravu. Cesta je aktuálne neprejazdná v oboch smeroch. Žiadame vodičov o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov,“ uviedla polícia. Nehoda sa stala krátko po 13.00 h.