< sekcia Regióny
NEHODA: V Prievidzi si vyžiadala život jednej osoby
Počas obhliadky miesta zaistili policajti i rýchlomer z auta, zasekol sa na rýchlosti 200 kilometrov za hodinu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Prievidza 25. decembra (TASR) - Dopravnú nehodu osobného auta na ceste I/64 v Prievidzi neprežila jedna osoba. Jej príčiny polícia vyšetruje, začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Počas obhliadky miesta zaistili policajti i rýchlomer z auta, zasekol sa na rýchlosti 200 kilometrov za hodinu. Informovala o tom vo štvrtok vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
Oznámenie o nehode prijali policajti na tiesňovú linku na Štedrý deň dopoludnia. „Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania zistili, že 47-ročný vodič viedol svoje osobné auto značky Opel po ceste I/64 v smere od Novák na Prievidzu, pričom z doposiaľ nezistených príčin vyšiel mimo cesty vpravo, kde prešiel cez odvodňovací kanál a prednou časťou vozidla narazil do betónovej odvodňovacej rúry,“ opísala Krajčíková.
Po príchode hliadky na miesto nehody sa vo vozidle podľa nej nachádzala osoba bez známok života.
Na miesto prizvali aj znalca z odboru cestnej dopravy. „Poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu z Prievidze začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Presné príčiny a okolnosti tragickej dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania,“ doplnila Krajčíková.
Polícia aj v súvislosti s touto tragickou nehodou apeluje na vodičov, že aj keď sa ponáhľajú, majú radšej spomaliť. „Pár minút meškania nikdy nestojí za riskovanie, pri ktorom môžete prísť o to najcennejšie, o svoj život. Myslite na to, že najdôležitejšie je doraziť domov bezpečne,“ vyzvala šoférov Krajčíková.
Oznámenie o nehode prijali policajti na tiesňovú linku na Štedrý deň dopoludnia. „Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania zistili, že 47-ročný vodič viedol svoje osobné auto značky Opel po ceste I/64 v smere od Novák na Prievidzu, pričom z doposiaľ nezistených príčin vyšiel mimo cesty vpravo, kde prešiel cez odvodňovací kanál a prednou časťou vozidla narazil do betónovej odvodňovacej rúry,“ opísala Krajčíková.
Po príchode hliadky na miesto nehody sa vo vozidle podľa nej nachádzala osoba bez známok života.
Na miesto prizvali aj znalca z odboru cestnej dopravy. „Poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu z Prievidze začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Presné príčiny a okolnosti tragickej dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania,“ doplnila Krajčíková.
Polícia aj v súvislosti s touto tragickou nehodou apeluje na vodičov, že aj keď sa ponáhľajú, majú radšej spomaliť. „Pár minút meškania nikdy nestojí za riskovanie, pri ktorom môžete prísť o to najcennejšie, o svoj život. Myslite na to, že najdôležitejšie je doraziť domov bezpečne,“ vyzvala šoférov Krajčíková.