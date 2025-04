NEHODA V RABČI: Jeden vodič mal pozitívny test na drogy

Rabča 8. apríla (TASR) - Po dopravnej nehode na ceste I/78 v Rabči v okrese Námestovo, ktorá sa stala 6. apríla v obedných hodinách, mal jeden z vodičov pozitívny test na drogy. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Dvadsaťdeväťročný vodič viedol osobné motorové vozidlo značky Fiat Punto v smere od obce Zubrohlava na obec Rabča, kde z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti dostal šmyk a prešiel do protismernej časti vozovky, kde došlo k stretu s protiidúcim vozidlom značky Volvo.



„Následkom nárazu vozidlo Fiat Punto zišlo mimo cesty a narazilo do betónového oplotenia rodinného domu,“ uviedla polícia s tým, že 30-ročný vodič vozidla značky Volvo sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom.



„U druhého vodiča vozidla Fiat Punto bola taktiež vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom, avšak vykonaným predbežným testom na návykové látky sa potvrdila prítomnosť metamfetamínu. Pri nehode utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice,“ priblížila polícia.



Ďalej dodala, že ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.