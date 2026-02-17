Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEHODA V RAČI: Auto skončilo na dvore rodinného domu

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj

V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti sa dvaja účastníci dopravnej nehody nachádzali už mimo vozidla bez zranení.

Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) zasahoval v pondelok (16. 2.) pri dopravnej nehode auta, ktoré skončilo na dvore rodinného domu pri križovatke ulíc Žitná a Bukovinská v bratislavskej Rači. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.

„Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy boli v pondelok 16. februára privolaní do mestskej časti Rača, kde bola krátko po 23.30 h ohlásená dopravná nehoda jedného osobného motorového vozidla, ktoré skončilo na dvore rodinného domu pri križovatke ulíc Žitná a Bukovinská,“ spresnil HaZZ.

Dodal, že v čase príjazdu hasičov na miesto udalosti sa dvaja účastníci dopravnej nehody nachádzali už mimo vozidla bez zranení. „Zasahujúci hasiči vykonali stabilizáciu vozidla a vozidlo zabezpečili proti vzniku požiaru,“ objasnil.

