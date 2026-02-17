< sekcia Regióny
NEHODA V RAČI: Auto skončilo na dvore rodinného domu
V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti sa dvaja účastníci dopravnej nehody nachádzali už mimo vozidla bez zranení.
Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) zasahoval v pondelok (16. 2.) pri dopravnej nehode auta, ktoré skončilo na dvore rodinného domu pri križovatke ulíc Žitná a Bukovinská v bratislavskej Rači. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.
„Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy boli v pondelok 16. februára privolaní do mestskej časti Rača, kde bola krátko po 23.30 h ohlásená dopravná nehoda jedného osobného motorového vozidla, ktoré skončilo na dvore rodinného domu pri križovatke ulíc Žitná a Bukovinská,“ spresnil HaZZ.
Dodal, že v čase príjazdu hasičov na miesto udalosti sa dvaja účastníci dopravnej nehody nachádzali už mimo vozidla bez zranení. „Zasahujúci hasiči vykonali stabilizáciu vozidla a vozidlo zabezpečili proti vzniku požiaru,“ objasnil.
