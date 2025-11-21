Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEHODA V RUDNE: Kamión sa zrazil s osobným autom

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Hasiči z Hasičskej stanice v Turčianskych Tepliciach vyslobodili z vozidla zakliesnenú osobu.

Autor TASR
Rudno 21. novembra (TASR) - Zásah hasičov si v piatok ráno vyžiadala zrážka kamióna, ktorý prevážal drevo, s osobným vozidlom na ceste v katastri obce Rudno (okres Turčianske Teplice). Hasiči museli z osobného auta vyslobodzovať zakliesnenú osobu. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.

„Hasiči z Hasičskej stanice v Turčianskych Tepliciach vyslobodili z vozidla zakliesnenú osobu a spolu s ďalšími účastníkmi nehody ju odovzdali do opatery záchrannej zdravotnej služby. Následne pomohli naložiť osobný automobil na vozidlo odťahovej služby a očistili vozovku od úlomkov,“ uviedol HaZZ.
