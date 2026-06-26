< sekcia Regióny
NEHODA V TRENČÍNE: V meste je obmedzená doprava
Premávku riadia dopravní policajti, doprava je vedená cez pripájací jazdný pruh.
Autor TASR
Trenčín 26. júna (TASR) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na ceste II/507 v Trenčíne pri zjazde z nového mosta pri čerpacej stanici. Dôvodom je dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Premávku riadia dopravní policajti, doprava je vedená cez pripájací jazdný pruh.
„Vodičov žiadame o zvýšenú opatrnosť, zníženie rýchlosti a rešpektovanie pokynov policajtov na mieste,“ doplnila polícia.
Premávku riadia dopravní policajti, doprava je vedená cez pripájací jazdný pruh.
„Vodičov žiadame o zvýšenú opatrnosť, zníženie rýchlosti a rešpektovanie pokynov policajtov na mieste,“ doplnila polícia.