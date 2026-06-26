Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 26. jún 2026Meniny má Adriána
< sekcia Regióny

NEHODA V TRENČÍNE: V meste je obmedzená doprava

.
Snímka z miesta nehoda. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

Premávku riadia dopravní policajti, doprava je vedená cez pripájací jazdný pruh.

Autor TASR
Trenčín 26. júna (TASR) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na ceste II/507 v Trenčíne pri zjazde z nového mosta pri čerpacej stanici. Dôvodom je dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Premávku riadia dopravní policajti, doprava je vedená cez pripájací jazdný pruh.

„Vodičov žiadame o zvýšenú opatrnosť, zníženie rýchlosti a rešpektovanie pokynov policajtov na mieste,“ doplnila polícia.


.

Neprehliadnite

Program MS v noci z piatka 26. na sobotu 27. júna

M. Uhlerová obhájila post prezidentky Konfederácie odborových zväzov

MAŤAVKOVÁ: Ligu majstrov v Lyone a proti Chelsea mi nevezme už nikto

VIDEO: ZRÁŽKA VLAKOV V POĽSKU: Nachádzalo sa v nich približne 200 ľudí