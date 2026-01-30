Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEHODA V TRNAVE: Auto zrazilo chodkyňu na priechode

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Trnavský kraj

Dvadsaťročná chodkyňa mala približne o 6.45 h prechádzať cez cestu smerom na zastávku mestskej hromadnej dopravy.

Autor TASR
Trnava 30. januára (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti dopravnej nehody, pri ktorej 15. januára ráno zachytilo osobné auto chodkyňu na priechode pre chodcov v trnavskej mestskej časti Modranka. Mladá žena musela byť prevezená na ošetrenie do trnavskej nemocnice. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Dvadsaťročná chodkyňa mala približne o 6.45 h prechádzať cez cestu smerom na zastávku mestskej hromadnej dopravy. „V tom čase tadiaľ prechádzal 28-ročný vodič vo vozidle Opel Astra. Ten už nestihol na chodkyňu zareagovať a došlo k zrážke,“ doplnila polícia.

Policajti hľadajú prípadných svedkov udalosti. Kontaktovať môžu políciu na telefónnom čísle 158 alebo na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Trnave.

