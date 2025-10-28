< sekcia Regióny
NEHODA V TUNELI SITINA: Zrazili sa dve autá, tvoria sa kolóny
Pätnásťminútová kolóna je aj na vjazde do Bratislavy z Bernolákova po starej Seneckej ceste.
Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Dopravu v Bratislave a okolí komplikujú v utorok ráno nehody. Vodiči sa zdržia v kolónach. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
V Bratislave na diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom na most Lanfranconi sa zrazili dve osobné autá. Ľavý pruh je preto uzavretý, vodiči sa zdržia 20 minút.
Na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu sa mali podľa Zelenej vlny stať tri nehody. Zároveň hlási 30-minútové zdržanie. Na obchádzke cez Rovinku si vodiči počkajú 40 minút.
Pätnásťminútová kolóna je aj na vjazde do Bratislavy z Bernolákova po starej Seneckej ceste.
