NEHODA V TUNELI SITINA: Zrazili sa tam štyri autá

Bratislava 13. marca (TASR) - Na bratislavskej diaľnici D2 v tuneli Sitina, smerom na most Lanfranconi, sa vo štvrtok ráno zrazili v ľavom jazdnom pruhu štyri autá. Vodiči sa zdržia hodinu a pol, na obchádzke cez Záhorskú Bystricu sa zdržia pol hodiny. Informuje o tom Zelená vlna STVR.



Nehodu dokumentujú aj v Petržalke, na výjazde na Prístavný most z Dolnozemskej cesty a Einsteinovej. Zrazilo sa tam auto s kamiónom, pritom blokujú pripájací pruh.



Kolóny hlásia vodiči na vjazde do Bratislavy smerom z Malaciek po D2, aj na ceste I/2. Zdržanie je 20 minút. Rovnaké zdržanie je aj na vjazde do Bratislavy zo Senca po D1, aj po starej seneckej ceste.