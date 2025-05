NEHODA V TUNELI SITINA: Zrazili sa dve autá, zdržíte sa asi 45 minút

Bratislava 28. mája (TASR) - Na diaľnici D2 v bratislavskom tuneli Sitina smerom do Petržalky sa v ľavom jazdnom pruhu zrazili dve autá. Vodiči hlásia zdržanie 45 minút. Informuje o tom Zelená vlna STVR.



Nehodu dokumentujú aj na D1 za Zlatými Pieskami smerom na Prístavný most. V ľavom jazdnom pruhu sa tam zrazili dve autá. Zdržanie po D1 aj vo Vajnoroch je 20 minút.



S kolónou treba počítať aj na vjazde do Bratislavy po starej Seneckej ceste, kde si vodiči postoja desať minút.