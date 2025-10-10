< sekcia Regióny
NEHODA V ŽILINE: Pri zrážke auta s kamiónom sa zranili štyri osoby
Dopravná nehoda sa stala krátko po 19.00 h a na mieste zasahovali piati príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Žiline s dvomi kusmi techniky.
Autor TASR
Žilina 10. októbra (TASR) - Štyria ľudia sa ľahko zranili pri štvrtkovej (9. 10.) večernej dopravnej nehode osobného auta a kamióna na ceste I/60 v Žiline. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.
Dopravná nehoda sa stala krátko po 19.00 h a na mieste zasahovali piati príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Žiline s dvomi kusmi techniky. „Hasiči poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel záchrannej zdravotnej služby. Havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru a očistili vozovku od úlomkov,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.
