Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 10. október 2025Meniny má Slavomíra
< sekcia Regióny

NEHODA V ŽILINE: Pri zrážke auta s kamiónom sa zranili štyri osoby

.
Snímka z miesta nehody. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Dopravná nehoda sa stala krátko po 19.00 h a na mieste zasahovali piati príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Žiline s dvomi kusmi techniky.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Žilina 10. októbra (TASR) - Štyria ľudia sa ľahko zranili pri štvrtkovej (9. 10.) večernej dopravnej nehode osobného auta a kamióna na ceste I/60 v Žiline. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.

Dopravná nehoda sa stala krátko po 19.00 h a na mieste zasahovali piati príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Žiline s dvomi kusmi techniky. „Hasiči poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel záchrannej zdravotnej služby. Havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru a očistili vozovku od úlomkov,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.


.

Neprehliadnite

Začalo platiť prímerie medzi Izraelom a Hamasom

MIMORIADNE TRAGICKÁ NEHODA NA HOREHRONÍ: Došlo k nej pri predbiehaní

Prezident SR podpísal nový zákon o adresnej energopomoci

ZAPLETALOVÁ: Veľké zadosťučinenie, že mám bronz na krku