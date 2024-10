Zrážka dvoch áut v Žiline si vyžiadala troch zranených

Žilina 17. októbra (TASR) - Zranenia troch ľudí si vyžiadala zrážka dvoch osobných áut na Predmestskej ulici v Žiline. Okolnosti a presné príčiny nehody polícia vyšetruje. Informovala o tom vo štvrtok polícia na sociálnej sieti.



"Devätnásťročný vodič viedol osobné motorové vozidlo Audi po Predmestskej ulici v smere na centrum mesta, pričom v priamom úseku cesty prešiel z doposiaľ presne nezistených príčin do protismernej časti vozovky, kde v tom čase jazdil 21-ročný vodič na Volkswagene UP. Následkom toho došlo k zrážke," opísali policajti.



Policajti oboch vodičov na mieste podrobili dychovým skúškam s negatívnym výsledkom. "Pri nehode utrpeli obaja vodiči a jeden spolujazdec zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz do nemocnice," doplnila polícia s tým, že autá na mieste zaistila.



"Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania," dodali policajti.