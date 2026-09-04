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NEHODA VIACERÝCH ÁUT: Tunel Sitina je v smere do mesta uzavretý
Vodičov vyzývame, aby na prejazd využili alternatívnu trasu, zvýšili svoju opatrnosť a pozornosť a riadili sa pokynmi polície, napísali policajti.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 4. septembra (TASR) - Bratislavský tunel Sitina v Bratislave je v smere k mostu Lanfranconi pre dve škodové udalosti uzavretý. Polícia na mieste aktuálne vykonáva potrebné úkony. Informovala o tom na sociálnej sieti.
„Vodičov vyzývame, aby na prejazd využili alternatívnu trasu, zvýšili svoju opatrnosť a pozornosť a riadili sa pokynmi polície,“ napísali policajti.
Zelená vlna STVR okrem toho informovala, že pred tunelom došlo k nehode viacerých áut a prejazdný je len jeden pruh diaľnice.
Pre uzavretý diaľničný tunel sa tvoria rozsiahle kolóny. Na obchádzkovej trase cez Lamač stratia vodiči 40 minút. Na 20-minútové meškanie by sa mali pripraviť na obchádzke cez Dúbravku a Karlovu Ves. Vo vysielaní Slovenského rozhlasu o tom informovala Zelená vlna STVR.
„Vodičov vyzývame, aby na prejazd využili alternatívnu trasu, zvýšili svoju opatrnosť a pozornosť a riadili sa pokynmi polície,“ napísali policajti.
Zelená vlna STVR okrem toho informovala, že pred tunelom došlo k nehode viacerých áut a prejazdný je len jeden pruh diaľnice.
Pre uzavretý diaľničný tunel sa tvoria rozsiahle kolóny. Na obchádzkovej trase cez Lamač stratia vodiči 40 minút. Na 20-minútové meškanie by sa mali pripraviť na obchádzke cez Dúbravku a Karlovu Ves. Vo vysielaní Slovenského rozhlasu o tom informovala Zelená vlna STVR.