Nehoda vo Varíne si vyžiadala zranenie cyklistu a trojročného chlapca

Varín 10. septembra (TASR) - Zraneniami 32-ročného cyklistu a jeho trojročného syna sa skončila v piatok popoludní dopravná nehoda na ceste druhej triedy vo Varíne (okres Žilina). Okolnosti zrážky dvojice áut, z ktorých sa jedno prevrátilo na cyklistický chodník, policajti vyšetrujú. Informovali o tom v sobotu na sociálnej sieti.



"Štyridsaťtriročná vodička viedla Seat Alhambra po Ulici Jozefa Martinčeka v smere z centra obce k štvorramennej križovatke s cestou II/583. Následne sa z doposiaľ presne nezistených príčin pri odbočovaní vľavo v križovatke zrazila s vozidlom Peugeot 407, ktoré viedol po ceste v smere od Terchovej do Žiliny 55-ročný vodič," opísali policajti.



Po náraze vozidlo Peugeot podľa nich vyšlo na zvodidlá a následne sa prevrátilo na strechu vpravo na vyznačený cyklochodník, kde prednou časťou vozidla narazilo do 32-ročného cyklistu, ktorý v detskej cyklosedačke viezol trojročného syna. "Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu cyklistu a maloletého chlapca, ktorí boli z miesta odvezení do nemocnice s presne nezistenými zraneniami," doplnili policajti.



Alkohol u vodičov vykonanou dychovou skúškou policajti nezistili. "Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodala polícia.