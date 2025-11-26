< sekcia Regióny
NEHODA: Za obcou Blatné smerom na Senec sa zdržíte
Polícia vyzýva vodičov pri prejazde uvedeným úsekom k opatrnosti a trpezlivosti, prípadne aby na prejazd týmto úsekom využili alternatívne trasy.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Na ceste za obcou Blatné v smere do Senca došlo v stredu k zrážke troch osobných áut. Premávka je na danom mieste obmedzená v jednom jazdnom pruhu a je riadená policajtmi. Pri dychových skúškach nebol u účastníkov nehody zistený alkohol. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
„Podľa zistených informácií 34-ročná vodička osobného motorového vozidla zn. BMW z doposiaľ nezistených príčin prešla s vozidlom do protismeru, následkom čoho došlo k čelnej zrážke s osobným motorovým vozidlom zn. Škoda, ktoré viedol 39-ročný vodič. Následkom tejto zrážky došlo k nárazu do tretieho osobného motorového vozidla zn. Škoda,“ priblížila polícia.
Vodičov vyzýva pri prejazde uvedeným úsekom k opatrnosti a trpezlivosti, prípadne aby na prejazd týmto úsekom využili alternatívne trasy.
