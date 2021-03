Nehoda za obcou Budmerice si vyžiadala smrť 55-ročnej ženy

Bratislava 12. marca (TASR) - Za obcou Budmerice v okrese Pezinok havarovala v piatok 55-ročná vodička. Utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Informuje o tom polícia Bratislavského kraja na sociálnej sieti.



Vodička mala podľa doterajších informácií ísť do obce Báhoň v okrese Pezinok. "Pri prejazde zákruty za obcou Budmerice vozidlo Mazda 2 z doposiaľ presne nezistených príčin vyletelo do poľa," priblížili policajti. Dodávajú, že cesta bude počas dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody na nevyhnutne potrebný čas neprejazdná. Okolnosti nehody budú predmetom vyšetrovania.



Polícia pripomína vodičom, aby jazdili opatrne, aby boli za volantom sústredení a správali sa predvídavo. "Dodržiavajte dopravné predpisy a jazdite opatrne, aby ste sa do cieľa svojej cesty dostali bezpečne," poznamenali policajti.