NEHODA TROCH ÁUT: Došlo k nej medzi obcami Krivá a Podbiel

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Na mieste zasahujú deviati príslušníci z Okresného riaditeľstva HaZZ v Dolnom Kubíne s tromi kusmi techniky.

Autor TASR
Krivá 6. novembra (TASR) - Na Orave medzi obcami Krivá a Podbiel na ceste I/59 došlo vo štvrtok poobede k dopravnej nehode troch osobných motorových vozidiel. Z miesta hlásia zranenie a únik prevádzkovej kvapaliny. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

