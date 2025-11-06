< sekcia Regióny
NEHODA TROCH ÁUT: Došlo k nej medzi obcami Krivá a Podbiel
Na mieste zasahujú deviati príslušníci z Okresného riaditeľstva HaZZ v Dolnom Kubíne s tromi kusmi techniky.
Autor TASR
Krivá 6. novembra (TASR) - Na Orave medzi obcami Krivá a Podbiel na ceste I/59 došlo vo štvrtok poobede k dopravnej nehode troch osobných motorových vozidiel. Z miesta hlásia zranenie a únik prevádzkovej kvapaliny. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Na mieste zasahujú deviati príslušníci z Okresného riaditeľstva HaZZ v Dolnom Kubíne s tromi kusmi techniky.
Na mieste zasahujú deviati príslušníci z Okresného riaditeľstva HaZZ v Dolnom Kubíne s tromi kusmi techniky.