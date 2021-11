Nehodová udalosť v odstavnom depe si vyžiadala meškania troch vlakov

Bratislava 2. novembra (TASR) - V úseku železničnej trate Bratislava odstavné - Bratislava hlavná stanica je prerušená doprava. Dôvodom je nehodová udalosť v depe. V dôsledku toho evidujú meškania troch vlakov.



"V odstavnom depe došlo k zrážke dvoch súprav," uviedol pre TASR hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč. Nehoda sa podľa neho zaobišla bez zranení.



Nehodová udalosť si však vyžiadala meškanie troch vlakov. Týka sa to regionálneho rýchlika (RR) 707 z Bratislavy do Žiliny, rýchlika (R) 607 z Bratislavy do Košíc a InterCity (IC) 44 z Košíc do Viedne.



Kováč spresnil, že k nehode došlo pri posune vlakov. Oba vlaky viedli pri posune rušňovodiči ZSSK a samotný posun riadili zamestnanci Železníc Slovenskej republiky. "Pre našu prevádzku to znamená, že budeme musieť nahradzovať súpravy - R600 je poškodený, dva vozne vykoľajené, ďalšie tri poškodené. Rozsah poškodení a dobu opráv ešte zisťujeme," povedal hovorca ZSSK.



Nehoda podľa jeho slov výrazne skomplikovala situáciu s radením vlakov a vyžaduje si to viacero operatívnych riešení. "To však naťahuje potrebný čas na prípravu a pristavenie súpravy pre cestujúcich. Zo Žiliny tiež preto objednávame pomocný vlak. Zatiaľ máme na dobu neurčitú mimoriadne sťažený posun na odstavné koľajisko, čakáme na odhad doby obmedzení," podotkol Kováč. ZSSK už zaznamenáva meškanie rýchlikov do Košíc a regionálnych rýchlikov.