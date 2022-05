Nehodu kamiónov pri Žiline už odstránili, treba ale rátať so zdržaním

Bratislava 17. mája (TASR) - Dopravnú nehodu pri Žiline v smere od Martina, pri ktorej sa zrazili kamióny, už odstránili. Stále však treba rátať so zdržaním. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Vodiči sa zdržia pod Strečnom smerom do Žiliny. Stojí sa vo Vrútkach, podľa Zelenej vlny asi 50 minút. Na konci D1 hlásia vodiči zdržanie vyše 30 minút.



K nehode malo dôjsť v Žiline-Mojšovej Lúčke smerom do centra.