Nehodu na železnici v Žiline by ŽSR mali úplne odstrániť v piatok

Žilina 2. marca (TASR) – Rozsah poškodení železničnej infraštruktúry po stredajšom (1. 3.) vykoľajení vlaku v stanici Žilina je značný. TASR to vo štvrtok potvrdila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová. Dodala, že k úplnému odstráneniu nehody by mohlo dôjsť v piatok (3. 3.).



"Aktuálne pripravujeme a zabezpečujeme všetky náhradné súčiastky na opravu. Ak sa počas odstraňovania nevyskytnú neočakávané okolnosti, k úplnému odstráneniu nehodovej udalosti by mohlo prísť počas piatka," konkretizovala hovorkyňa.



Cestujúcu verejnosť ŽSR prosí o strpenie meškaní pri odstraňovaní nehodovej udalosti. "V teréne pracujú zamestnanci ŽSR s maximálnym nasadením na čo najrýchlejšie odstránenie nehody," podotkla Feik Achbergerová.



Situácia v stanici Žilina je podľa hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáša Kováča pokojná. Vlaky momentálne jazdia odklonom cez Budatínsku spojku, pričom dosahujú maximálne päť- až 15-minútové meškania. "Takéto meškania však v uzle Žilina posledné mesiace nie sú ničím výnimočným z dôvodu aktuálnej veľkej rekonštrukcie trate. Tá má priniesť výrazné zlepšenie priepustnosti tohto železničného uzla a zrýchlenie vlakových jázd," skonštatoval pre TASR Kováč.



Priblížil, že vykoľajený vlak z miesta nehody odstránili o 3.20 h nadránom. "Výhybka je však zatiaľ ešte stále poškodená. Na trati prebiehajú opravné práce," uviedol hovorca ZSSK.



Vlak SuperCity Pendolino smerujúci z Prahy do Košíc sa v železničnej stanici v Žiline vykoľajil v stredu dopoludnia. Pri udalosti sa nikto nezranil. Dychová skúška u rušňovodiča bola negatívna. Železničná doprava na trase Žilina – Čadca bola po nehode zastavená.