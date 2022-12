NEHODU NEPREŽIL: Vodič prešiel naprieč križovatkou a skončil v potoku

Považská Bystrica 8. decembra (TASR) – Život 55-ročného vodiča automobilu Dacia Duster si vyžiadala dopravná nehoda, ktorá sa stala v stredu (7. 12.) večer v Považskej Bystrici. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Vodič Dacie pri prechádzaní kruhovou križovatkou na ceste II/517 z doposiaľ nezistených príčin prešiel so svojím vozidlom cez križovatku rovno, priamo cez stredový ostrovček. Následné zišiel mimo cesty a narazil do stromu. Po náraze sa vozidlo odrazilo od stromu a skončilo prevrátené v miestnom potoku," priblížila hovorkyňa s tým, že muž nehodu neprežil.



Obhliadajúci lekár na mieste nevedel určiť, či príčinou úmrtia bola nehoda alebo zdravotné problémy vodiča. Určí to súdnolekárska pitva. Na vozidle vznikla škoda asi 5000 eur, policajti začali trestné stíhania pre prečin usmrtenia.