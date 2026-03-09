Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. marec 2026Meniny má Františka
< sekcia Regióny

Nehodu policajného vozidla v Michalovciach preveruje inšpekcia

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Pri dychovej skúške u vodičov nezistili prítomnosť alkoholu.

Autor TASR
Michalovce 9. marca (TASR) - Dopravnou nehodou, ku ktorej došlo v nedeľu (8. 3.) popoludní v Michalovciach, sa zaoberá Úrad inšpekčnej služby. Pri zrážke služobného policajného vozidla a osobného auta sa zranili štyri osoby. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.

Vodič, ktorý približne o 15.00 h viedol služobné motorové vozidlo po Ulici J. Hollého v smere od hotela, sa pri prechádzaní križovatkou pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu cestnej premávky. Následne narazil do ľavej bočnej časti vozidla značky Kia Sportage. Po zrážke sa vozidlo Kia odrazilo a zostalo prevrátené na streche. „Podľa doterajších zistení mal vodič na vozidle zn. Škoda zapnuté svetelné výstražné znamenie,“ uviedla hovorkyňa.

Pri dychovej skúške u vodičov nezistili prítomnosť alkoholu. Podľa predbežnej lekárskej správy vodič služobného vozidla utrpel zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia nad sedem dní, jeho spolujazdec do siedmich dní. Vodič druhého vozidla utrpel zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia do 14 dní a jeho spolujazdkyňa do siedmich dní.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

OTESTUJTE SA: Kto napísal tieto svetoznáme diela?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch