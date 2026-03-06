< sekcia Regióny
Nehodu primátora Revúcej naďalej vyšetrujú
Primátora po zadržaní obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, z policajnej cely ho prepustili nasledujúci deň.
Autor TASR
Revúca 6. marca (TASR) - Polícia naďalej vyšetruje dopravnú nehodu primátora Revúcej Júliusa B. z vlaňajšieho marca. Primátor čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, po náraze do plota rodinného domu mu pri dychovej skúške namerali vyše jedného promile alkoholu. Nefúkal však bezprostredne po nehode.
„Vyšetrovanie doposiaľ nebolo ukončené. V prípade prebiehajú naďalej procesné úkony,“ priblížila pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
Dopravnú nehodu revúckeho primátora dozoruje Okresná prokuratúra Rimavská Sobota. „V súčasnosti prebieha vyšetrovanie, ktorého termín skončenia zatiaľ nie je možné presne stanoviť. Bližšie informácie o stave konania nie je možné vzhľadom na neverejnosť prípravného konania poskytnúť,“ doplnil hovorca Krajskej prokuratúry Banská Bystrica Ivan Vozár.
Primátor Revúcej mal autonehodu vlani 6. marca popoludní, s autom v meste nabúral do plota rodinného domu. Polícia v tom čase informovala, že počas dokumentovania dopravnej nehody ho podrobili dychovej skúške, pri ktorej nafúkal v prepočte 1,31 promile alkoholu. Krajská prokuratúra neskôr v stanovisku pre TASR spresnila, že primátor nefúkal bezprostredne po nehode, z miesta udalosti odišiel a vrátil sa až po určitom čase.
Primátora po zadržaní obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, z policajnej cely ho prepustili nasledujúci deň. Obvinenie voči Júliusovi B. bolo zrušené 16. apríla uznesením dozorujúceho prokurátora Okresnej prokuratúry Rimavská Sobota na základe sťažnosti primátora. Polícia Júliusa B. opätovne obvinila vlani v októbri.
Primátor Revúcej sa k nehode prvýkrát verejne vyjadril koncom vlaňajšieho augusta. Vo videu na sociálnej sieti sa ospravedlnil a priznal, že urobil chyby. Uviedol tiež, že vyhľadal odbornú pomoc, absolvoval liečenie a chce dotiahnuť rozbehnuté projekty. V uplynulom roku ho na vyvodenie zodpovednosti a zváženie zotrvania vo funkcii vyzvali viacerí revúcki mestskí poslanci.
