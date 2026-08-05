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Nehodu primátora Revúcej stále vyšetrujú, dokazovanie nebolo skončené
Primátor Revúcej mal autonehodu vlani 6. marca popoludní, s autom v meste nabúral do plota rodinného domu.
Autor TASR
Revúca 5. augusta (TASR) - Vyšetrovanie dopravnej nehody primátora Revúcej Júliusa B. zo začiatku marca 2025 naďalej pokračuje. Primátor čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, po náraze do plota rodinného domu mu pri dychovej skúške namerali vyše jedného promile alkoholu. Nefúkal však bezprostredne po nehode.
„Naďalej prebieha vyšetrovanie a vykonávajú sa procesné úkony preto v súčasnosti nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ skonštatovala pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková. Pokračovanie vyšetrovania v stanovisku pre TASR potvrdila aj Krajská prokuratúra Banská Bystrica. „Znalecké dokazovanie ešte skončené nebolo. Termín skončenia vyšetrovania zatiaľ nemožno presne stanoviť,“ uviedol hovorca krajskej prokuratúry Ivan Vozár.
Primátor Revúcej mal autonehodu vlani 6. marca popoludní, s autom v meste nabúral do plota rodinného domu. Polícia v tom čase informovala, že počas dokumentovania dopravnej nehody ho podrobili dychovej skúške, pri ktorej nafúkal v prepočte 1,31 promile alkoholu. Krajská prokuratúra neskôr v stanovisku pre TASR spresnila, že primátor nefúkal bezprostredne po nehode, z miesta udalosti odišiel a vrátil sa až po určitom čase.
Primátora po zadržaní obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, z policajnej cely ho prepustili nasledujúci deň. Obvinenie voči Júliusovi B. bolo zrušené 16. apríla 2025 uznesením dozorujúceho prokurátora Okresnej prokuratúry Rimavská Sobota na základe sťažnosti primátora. Polícia ho opätovne obvinila vlani v októbri.
Július B. sa k nehode prvýkrát verejne vyjadril koncom vlaňajšieho augusta. Vo videu na sociálnej sieti sa ospravedlnil a priznal, že urobil chyby. V jesenných komunálnych voľbách funkciu primátora obhajovať neplánuje, kandidovať chce do mestského a krajského zastupiteľstva.
„Naďalej prebieha vyšetrovanie a vykonávajú sa procesné úkony preto v súčasnosti nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ skonštatovala pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková. Pokračovanie vyšetrovania v stanovisku pre TASR potvrdila aj Krajská prokuratúra Banská Bystrica. „Znalecké dokazovanie ešte skončené nebolo. Termín skončenia vyšetrovania zatiaľ nemožno presne stanoviť,“ uviedol hovorca krajskej prokuratúry Ivan Vozár.
Primátor Revúcej mal autonehodu vlani 6. marca popoludní, s autom v meste nabúral do plota rodinného domu. Polícia v tom čase informovala, že počas dokumentovania dopravnej nehody ho podrobili dychovej skúške, pri ktorej nafúkal v prepočte 1,31 promile alkoholu. Krajská prokuratúra neskôr v stanovisku pre TASR spresnila, že primátor nefúkal bezprostredne po nehode, z miesta udalosti odišiel a vrátil sa až po určitom čase.
Primátora po zadržaní obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, z policajnej cely ho prepustili nasledujúci deň. Obvinenie voči Júliusovi B. bolo zrušené 16. apríla 2025 uznesením dozorujúceho prokurátora Okresnej prokuratúry Rimavská Sobota na základe sťažnosti primátora. Polícia ho opätovne obvinila vlani v októbri.
Július B. sa k nehode prvýkrát verejne vyjadril koncom vlaňajšieho augusta. Vo videu na sociálnej sieti sa ospravedlnil a priznal, že urobil chyby. V jesenných komunálnych voľbách funkciu primátora obhajovať neplánuje, kandidovať chce do mestského a krajského zastupiteľstva.