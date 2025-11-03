< sekcia Regióny
NEHODA V SMIŽANOCH: O život prišiel 55-ročný chodec
Bližšie okolnosti, za akých k tragédii došlo, či mieru zavinenia jej účastníkov, nateraz polícia nezverejnila.
Autor TASR
Smižany 3. novembra (TASR) - Pri dopravnej nehode, ktorá sa v nedeľu (2. 11.) večer stala v obci Smižany neďaleko Spišskej Novej Vsi, prišiel o život 55-ročný chodec. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že k tragédii došlo na ceste smerom na obec Arnutovce.
„Podľa doterajších zistení vodič vozidla Fiat Ducato zrazil chodca, ktorého totožnosť zatiaľ nie je známa. Dychová skúška u vodiča na alkohol mala negatívny výsledok. Chodec, žiaľ, na mieste utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Na nevyhnutný čas bola cesta uzavretá.
