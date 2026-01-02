< sekcia Regióny
Nehody a násilie v Trnavskom kraji: Polícia mala plné ruky práce
Na Silvestra a Nový rok evidovali policajti tri prípady vodičov podozrivých z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Autor TASR
Trnava 2. januára (TASR) - Policajti v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) riešili počas silvestrovskej noci a prvého dňa v roku viaceré dopravné nehody, prípady jazdy pod vplyvom alkoholu, násilné incidenty aj požiar kontajnera. Krajské prezídium Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Na Silvestra a Nový rok evidovali policajti tri prípady vodičov podozrivých z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vo všetkých prípadoch mali vodiči dostať počas jazdy šmyk a s vozidlom havarovať. Na rýchlostnej ceste R1 namerali 29-ročnej vodičke 1,15 promile alkoholu v dychu. V obci Holíč nafúkal 27-ročný vodič 2,23 promile a pri obci Madunice mal 19-ročný vodič 1,35 promile alkoholu.
Trnavskí dopravní policajti riešili aj nehodu v meste Hlohovec, kde došlo k zrážke osobného motorového vozidla s chodkyňou. Tá musela byť prevezená do nemocnice. Alkohol u účastníčok dopravnej nehody zistený nebol.
V okrese Dunajská Streda sa stala vážna dopravná nehoda v obci Kvetoslavov, 65-ročný vodič tam narazil s vozidlom do oplotenia rodinného domu. Po nehode nejavil známky života. Príčina nehody a úmrtia vodiča je predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania.
Policajti riešili aj násilné incidenty. V noci zasahovali pri bitke troch cudzincov, pri ktorej mali dvaja muži fyzicky napadnúť tretiu osobu. Napadnutý muž bol ošetrený v trnavskej nemocnici. Policajti dve osoby krátko po udalosti obmedzili na osobnej slobode a prípad vyšetrujú v súvislosti s trestným činom výtržníctva.
V okrese Dunajská Streda sa policajti zaoberajú aj dvomi prípadmi nebezpečného vyhrážania. V oboch prípadoch boli podozrivými muži a obeťami ženy. Policajti oboch mužov zadržali, pričom v jednom prípade už bolo vznesené obvinenie.
Senickí policajti asistovali hasičom pri požiari kontajnera v meste Senica, kde došlo aj k poškodeniu blízko zaparkovaného vozidla. Podľa prvotných zistení mal požiar vzniknúť v dôsledku nesprávne zahaseného ohňostroja, ktorý bol vyhodený do kontajnera.
