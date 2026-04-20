Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 20. apríl 2026
< sekcia Regióny

Nehody aj technická pomoc: Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali 66-krát

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Žilina 20. apríla (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 66-krát. Dvadsaťdeväť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň zasahovali pri 21 dopravných nehodách, v desiatich prípadoch poskytovali technickú pomoc a štyri zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali tiež dve cvičenia.
