Nehody aj technická pomoc: Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali 66-krát
Absolvovali tiež dve cvičenia.
Autor TASR
Žilina 20. apríla (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 66-krát. Dvadsaťdeväť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň zasahovali pri 21 dopravných nehodách, v desiatich prípadoch poskytovali technickú pomoc a štyri zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali tiež dve cvičenia.
