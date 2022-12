Nehody na diaľnici D2 v okolí Bratislavy odstránili, kolóny už nie sú

Bratislava 22. decembra (TASR) - Dopravné nehody, ktoré sa stali vo štvrtok popoludní na diaľnici D2 v smere do Bratislavy, odstránili. Kolóny už nie sú. Vyplýva to z informácií dopravných aplikácií.



Dôsledkom dopravnej nehody na diaľnici D2 pred Bratislavou v smere zo Stupavy a tiež za Tunelom Sitina v smere do Petržalky sa tvorili dlhé kolóny.