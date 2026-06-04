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Nehody v Trenčianskom kraji si minulý týždeň vyžiadali štyri životy

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Na slovenských cestách sa od začiatku roka stalo 4603 dopravných nehôd, čo je medziročne o 292 viac.

Autor TASR
Trenčín 4. júna (TASR) - Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa minulý týždeň stalo 16 dopravných nehôd. Vyžiadali si štyri ľudské životy. Vyplýva to z informácií odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru.

Od začiatku roka sa na cestách TSK stalo 227 dopravných nehôd (medziročný pokles o dve). Tohtoročný počet obetí dopravných nehôd v TSK stúpol na 11, čo je o šesť viac ako v rovnakom období minulého roku. Ťažké zranenia utrpelo sedem osôb, ich počet medziročne klesol o 15.

Na slovenských cestách sa od začiatku roka stalo 4603 dopravných nehôd, čo je medziročne o 292 viac. Vyžiadali si 87 ľudských životov (medziročný nárast o 17). Najviac obetí má tento rok Trnavský samosprávny kraj, kde pri dopravných nehodách zomrelo 15 ľudí. Najmenej obetí - päť, mali nehody na cestách Banskobystrického samosprávneho kraja.
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