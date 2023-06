Nelegálne obchodoval s ohrozenými vtákmi: Dostal trojročnú podmienku

Rimavská Sobota 11. júna (TASR) - Na tri roky podmienečne s odkladom na tri roky odsúdil súd v Rimavskej Sobote 49-ročného muža za protiprávny obchod s takmer 2400 jedincami ohrozených vtákov. Informuje o tom Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru SR.



Muž si od marca 2014 do septembra 2018 protiprávne zaobstaral na rôznych miestach na Slovensku na komerčné účely spolu 2372 exemplárov rôznych ohrozených druhov vtákov, pričom ich následne premiestnil do Španielska za účelom predaja. Spoločenská hodnota exemplárov rôznych ohrozených druhov papagájov a iných vtákov bola vyčíslená Štátnou ochranou prírody SR na viac ako 96.000 eur. Ohrozené druhy vtákov boli zo Slovenska do Španielska prepravované z letiska v Košiciach.



Muža sa podarilo odhaliť vďaka spolupráci špecialistov slovenskej a španielskej polície, ako aj vysoko odbornej práci policajtov odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality a dozorujúceho prokurátora, uviedla Hrabovská.



Polícia upozorňuje občanov, že akékoľvek nakladanie s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín je podmienené povoleniami a rozhodnutiami príslušných štátnych orgánov. Ak sa niekto takéhoto konania dopustí na Slovensku v rozsahu väčšom ako 133.000 eur, hrozí mu trest odňatia slobody až do výšky osem rokov.



Protiprávne obchodovanie s ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov dnes patrí medzi štyri najvýznamnejšie svetové bezpečnostné hrozby z pohľadu obratu finančných prostriedkov.