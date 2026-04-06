< sekcia Regióny
NELEGÁLNE ZAMESTNÁVANIE: V Trnave to odhalili kontroly taxislužieb
Autor TASR
Trnava 6. apríla (TASR) - Inšpektorát práce Trnava v spolupráci s Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trnave vykonal v uplynulom týždni kontroly taxislužieb v rámci každoročnej dopravno-bezpečnostnej akcie. Zamerané boli najmä na dodržiavanie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania aj na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. KR PZ v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Kontroly prebiehali počas štyroch dní v mestách Trnava, Piešťany, Galanta, Dunajská Streda a Senica. Inšpektori práce spolu s policajtmi kontrolovali vodičov taxislužieb aj ďalších účastníkov cestnej premávky vrátane kuriérov pôsobiacich cez digitálne platformy, napríklad Bolt.
Celkovo skontrolovali 43 osôb rôznych národností, okrem Slovákov aj štátnych príslušníkov Ukrajiny, Indie, Uzbekistanu a Českej republiky. Kontroly odhalili osem prípadov podozrenia na nelegálne zamestnávanie. V štyroch prípadoch pristúpilo oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru k administratívnemu vyhosteniu cudzincov.
Inšpektorát práce deklaroval, že v podobných kontrolách bude pokračovať aj naďalej s cieľom posilniť dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov a bezpečnosti na cestách.
