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NELEGÁLNY ARZENÁL: Odhalila ho domová prehliadka u muža v tejto obci
Na základe získaných informácií bola vykonaná domová prehliadka a prehliadka iných priestorov a pozemkov u 69-ročného muža v obci Výčapy-Opatovce, potvrdila polícia.
Autor TASR
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Výčapy-Opatovce 23. júla (TASR) - Domová prehliadka u 69-ročného muža v obci Výčapy-Opatovce v okrese Nitra odhalila množstvo nelegálnych zbraní a streliva. Podnetom na vykonanie prehliadky bol inzerát týkajúci sa predaja zbraní, informovalo Krajské riaditeľstvo (KR) Policajného zboru (PZ) v Nitre.
Policajti kriminálnej polície KR PZ v Nitre v súčinnosti s odborom kriminálnej polície Prezídia PZ operatívno-pátracou činnosťou a monitoringom internetu zaznamenali inzerát týkajúci sa predaja zbraní, ktoré boli v rozpore so zákonom o strelných zbraniach a strelive.
Na základe získaných informácií bola vykonaná domová prehliadka a prehliadka iných priestorov a pozemkov u 69-ročného muža v obci Výčapy-Opatovce, potvrdila polícia. Počas prehliadky policajti zaistili viacero rôznych zbraní a streliva.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície KR PZ v Nitre začal trestné stíhanie pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Všetky zaistené veci boli zaslané na expertízne skúmanie. Policajti naďalej pokračujú vo vyšetrovaní prípadu.
Policajti kriminálnej polície KR PZ v Nitre v súčinnosti s odborom kriminálnej polície Prezídia PZ operatívno-pátracou činnosťou a monitoringom internetu zaznamenali inzerát týkajúci sa predaja zbraní, ktoré boli v rozpore so zákonom o strelných zbraniach a strelive.
Na základe získaných informácií bola vykonaná domová prehliadka a prehliadka iných priestorov a pozemkov u 69-ročného muža v obci Výčapy-Opatovce, potvrdila polícia. Počas prehliadky policajti zaistili viacero rôznych zbraní a streliva.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície KR PZ v Nitre začal trestné stíhanie pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Všetky zaistené veci boli zaslané na expertízne skúmanie. Policajti naďalej pokračujú vo vyšetrovaní prípadu.