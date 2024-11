Neliečená spasticita vedie k invalidite a znižuje kvalitu života

Košice 7. novembra (TASR ) - Spasticita, ktorá postihuje 20 až 40 percent pacientov po prekonaní cievnej mozgovej príhody (CMP), vedie bez adekvátnej liečby k dlhodobej invalidite a výrazne znižuje kvalitu života. Tento stav je pritom čiastočne až úplne liečiteľný. TASR o tom v súvislosti s preventívnou akciou informovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach Ladislava Šustová.



Spasticita je neprirodzené zvýšené napätie svalov, ktoré obmedzuje pohyb, spôsobuje bolesti a môže viesť k deformitám končatín. Nemusí sa prejaviť bezprostredne po prekonaní CMP, často sa vyvíja postupne až do 12 mesiacov od udalosti. Liečiť ju možno v špecializovanej ambulancii. Nemocnica pripomína, že liečbu do dvoch rokov od prekonania CMP hradia zdravotné poisťovne.



V UNLP sú dve špecializované centrá. "Pacienta na začiatku vyšetrí neurológ aj rehabilitačný lekár a fyzioterapeut, ktorí spoločne nastavia adekvátnu liečbu. Pri ľahkom stupni spasticity ide len o rehabilitačnú liečbu, no pri strednom a ťažkom stupni postihnutia už používame kombinovanú liečbu, teda rehabilitačnú aj s liečbou botulotoxínom. Ten aplikujeme raz za tri mesiace do postihnutých svalov pod ultrazvukom," spresnila Lenka Josayová z neurologickej kliniky.



Na bezplatnú konzultáciu do UNLP v rámci stredajšieho (6. 11.) Dňa otvorených dverí - Liečba spasticity po CMP, prišli bez výmenného lístka samotní pacienti, ako aj ich blízki. Desiatim vyšetreným pacientom lekári odporučili následnú liečbu.



Spasticita je jedným z najčastejších a najzávažnejších dôsledkov akútnej CMP. "Nie vždy vie pacient správne posúdiť, čo je spasticita a či ňou vôbec trpí, lebo má rôzne prejavy, či už nešikovnosť pri chôdzi, uchopovaní predmetov alebo iných denných aktivitách. Je veľmi podstatné, aby takýto pacient navštívil odborníkov, aby sa s jeho liečbou začalo čím skôr," zdôraznila primárka oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Miriam Dziaková.



Nemocnica pripomína, že CMP v posledných rokoch čoraz častejšie postihuje aj mladšie ročníky, pri ktorých je následný postih zväčša veľmi závažný a často si vyžaduje aj liečbu samotnej spasticity.