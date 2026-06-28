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NEMAJÚ PITNÚ VODU: V obciach Mojmírovce a Svätoplukovo už voda netečie
Spoločnosť upozorňuje, že pri pokračujúcom vysokom odbere môže dôjsť k ďalšiemu zhoršeniu situácie a k nutnosti zavedenia časovej regulácie dodávok vody.
Autor TASR
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Mojmírovce 28. júna (TASR) - Dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a zvýšená spotreba vody spôsobili nedostatok pitnej vody v obciach Mojmírovce a Svätoplukovo v okrese Nitra. V niektorých vyššie položených častiach obcí už voda z verejného vodovodu netečie. V mene Vodárenskej správcovskej spoločnosti (VSS) Mojmírovce o tom informovala obec Mojmírovce na svojom webe.
Ako uviedla, dodávka pitnej vody je ovplyvnená aj prevádzkou vodojemu v Močenku, ktorý riadi Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra. VSS vyzýva obyvateľov, aby až do odvolania obmedzili používanie pitnej vody na základné životné potreby. Ide najmä o polievanie záhrad a trávnikov, napúšťanie bazénov, umývanie áut a ďalšie činnosti nesúvisiace s bežnou spotrebou.
Spoločnosť upozorňuje, že pri pokračujúcom vysokom odbere môže dôjsť k ďalšiemu zhoršeniu situácie a k nutnosti zavedenia časovej regulácie dodávok vody. Obyvateľov zároveň žiada o zodpovedný a ohľaduplný prístup, aby sa predišlo rozsiahlejším obmedzeniam zásobovania.
Ako uviedla, dodávka pitnej vody je ovplyvnená aj prevádzkou vodojemu v Močenku, ktorý riadi Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra. VSS vyzýva obyvateľov, aby až do odvolania obmedzili používanie pitnej vody na základné životné potreby. Ide najmä o polievanie záhrad a trávnikov, napúšťanie bazénov, umývanie áut a ďalšie činnosti nesúvisiace s bežnou spotrebou.
Spoločnosť upozorňuje, že pri pokračujúcom vysokom odbere môže dôjsť k ďalšiemu zhoršeniu situácie a k nutnosti zavedenia časovej regulácie dodávok vody. Obyvateľov zároveň žiada o zodpovedný a ohľaduplný prístup, aby sa predišlo rozsiahlejším obmedzeniam zásobovania.