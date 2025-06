Nemal vodičský preukaz: Narazil do nákladného vozidla

Svidník 10. júna (TASR) - Z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia polícia vo Svidníku obvinila 33-ročného muža. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v pondelok (9. 6.) predpoludním viedol osobné motorové vozidlo medzi obcami Radoma a Šarišský Štiavnik, kde pri predchádzaní traktora nedal prednosť v jazde nákladnému vozidlu idúcemu v protismere a došlo k zrážke.



„Policajná hliadka na mieste dopravnej nehody podrobila jej účastníkov kontrole. Vodič osobného vozidla jazdil bez potrebných dokladov. Lustráciou bolo zistené, že nie je držiteľom vodičského oprávnenia, ako aj to, že jazdil napriek uloženému trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá s platnosťou do júna 2027,“ povedala Ligdayová a doplnila, že muža následne zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia.