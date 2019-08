Nemci obsadili Skýcov až po odchode partizánov, potom ho vypálili

Obec Skýcov v Zlatomoravskom okrese je dedinou, ktorá naozaj povstala z popola. Z hrdosťou tak o svojej obci svojho času hovorili pamätníci tragických udalosti, pri ktorých tu nemecké vojská 15. marca 1945 vypálili takmer všetky domy. Bola to pomsta za to, že Skýcovčania po potlačení Slovenského národného povstania (SNP) aktívne pomáhali partizánom. Na snímke obec Skýcov v okrese Zlaté Moravce. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Obec Skýcov v Zlatomoravskom okrese je dedinou, ktorá naozaj povstala z popola. Z hrdosťou tak o svojej obci svojho času hovorili pamätníci tragických udalosti, pri ktorých tu nemecké vojská 15. marca 1945 vypálili takmer všetky domy. Bola to pomsta za to, že Skýcovčania po potlačení Slovenského národného povstania (SNP) aktívne pomáhali partizánom. Na snímke obec Skýcov v okrese Zlaté Moravce.ič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Obec Skýcov v Zlatomoravskom okrese je dedinou, ktorá naozaj povstala z popola. Z hrdosťou tak o svojej obci svojho času hovorili pamätníci tragických udalosti, pri ktorých tu nemecké vojská 15. marca 1945 vypálili takmer všetky domy. Bola to pomsta za to, že Skýcovčania po potlačení Slovenského národného povstania (SNP) aktívne pomáhali partizánom. Na snímke obec Skýcov v okrese Zlaté Moravce. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Z archívu Múzea SNP v Banskej Bystrici

Fašistami vypálená a zničená dedina Skýcov, okres Zlaté Moravce. Foto: Archív Múzea SNP Banská Bystrica

Skýcov 13. augusta (TASR) – Skýcov v Zlatomoravskom okrese je obcou, ktorá naozaj povstala z popola. S hrdosťou tak o svojej obci svojho času hovorili pamätníci tragických udalostí, pri ktorých tu nemecké vojská 15. marca 1945 vypálili takmer všetky domy. Bola to pomsta za to, že Skýcovčania po potlačení Slovenského národného povstania (SNP) aktívne pomáhali partizánom.Obec sa od jesene 1944 postupne stávala jednou z hlavných partizánskych základní v Tribečskom pohorí.uviedol starosta obce Tomáš Kolembus.Do Skýcova sa postupne sťahovali aj sovietske partizánske skupiny vysadené na nitrianskom Zobori, Tribeči a Vtáčniku.povedal o pohnutých časoch bývalý starosta Skýcova Štefan Gahér.Partizánske oddiely mali viac ako 1100 mužov a podľa pamätníkov boli také silné, že počas ich pobytu v dedine sa aj napriek viacerým pokusom nemecké jednotky do Skýcova nikdy nedostali.spomínal na boje v Skýcove a okolí ich priamy účastník, dnes už zosnulý generálporučík Ján Husák (12. 4. 1923 - 22. 12. 2016).Začiatkom marca sa časť partizánov stiahla do hôr a časť sa pridala k vojskám II. Ukrajinského frontu. Keď sa k Skýcovu blížil front a nemecké velenie potrebovalo pre ústup spojovaciu cestu cez Skýcov na hornú Nitru, zaútočili nemecké jednotky 15. marca 1945 zo všetkých strán na obec. Tú v tom čase už nikto nebránil a bola obsadená bez boja.Krátko popoludní prišiel rozkaz, aby bola celá dedina vypálená.popísal tragické udalosti Gahér.Skýcovčania na pohnuté vojnové udalosti nikdy nezabudli. Z partizánskeho chodníka medzi Skýcovom a Zlatnom vznikla náučná trasa, na ktorej je vždy v auguste spomienkový pochod. V obci sa okrem toho každoročne koná 16. marca aj pietna spomienka, v rámci ktorej si obyvatelia obce pripomínajú obete druhej svetovej vojny.Fašistické represálie neobišli ani obec Skýcov, v okolí ktorej v pohorí Tribeč operovali viaceré partizánske oddiely. Do povstania proti okupantom sa aktívne zapojili aj obyvatelia tejto obce a vytvorili partizánsku jednotku Skýcov. V Nitrianskej partizánskej brigáde bojovalo deväť obyvateľov obce.Nemecké jednotky aj s ťažkou technikou začali útok na dedinu, na aktívny odpor však nenarazili. Po obsadení územia 16. marca 1945 prikázali všetkým mužom zhromaždiť sa pri kostole. Nakoniec so zbraňami v rukách povyháňali ľudí z domov a dedinu podpálili. Zhorelo 266 domov a 13 mužov odvliekli do koncentračných táborov. Zostal iba kostol, fara, škola a niekoľko domov, v ktorých boli ubytovaní Nemci.