Čistička v Nemeckej bude fungovať minimálne do konca mesiaca

Nemecká 24. marca (TASR) – Čistiareň odpadových vôd (ČOV) v areáli bývalej rafinérie Petrochema Dubová v obci Nemecká v okrese Brezno nebude do 31. marca odpojená od elektrickej energie. Pre TASR to po štvrtkovom zasadnutí krízového štábu uviedol starosta obce Branislav Čižmárik.



Na krízovom štábe, ktorý obec zvolala v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou, sa diskutovalo o budúcnosti ČOV v areáli Petrochemy Dubová. Tá čistí splaškové vody z miestnej časti Dubová, no zabezpečuje aj čistenie dažďovej vody z gudrónových jám, ktoré sa nachádzajú priamo v areáli bývalej rafinérie. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR i rezortu vnútra.



"Riešili sme, kto bude následným prevádzkovateľom ČOV, ak sa Petrochema Dubová dostane do konkurzu. Jednotlivé rezorty by sa do pondelka mali dohodnúť, či bude možné použiť zákon o hospodárskej mobilizácii a poveriť niekoho prevádzkovaním ČOV," priblížil Čižmárik. Ako dodal, generálny riaditeľ spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby (SE-ES) na stretnutí potvrdil, že ČOV do konca mesiaca od elektriny odpojená nebude.



Oznámenie o prerušení prevádzky ČOV dostala obec od zástupcov spoločnosti PTCHEM začiatkom marca. SE-ES voči prevádzkovateľovi ČOV evidovala ku koncu februára splatné pohľadávky pre neuhradené platby za dodávku elektriny a plynu vo výške viac ako 110.000 eur. Pre hroziacu ekologickú katastrofu vyhlásila samospráva i mimoriadnu situáciu. Dôvodom je možnosť znečistenia rieky Hron kontaminovanou vodou z odkaliska v areáli niekdajšej rafinérie.



Hrozbou znečistenia Hrona z gudrónových jám sa aktívne zaoberá i MŽP. Na určenie ďalších krokov spoločne s Vodohospodárskou výstavbou (VV) spracúvajú na základe aktuálnych dát predbežný topografický model. Ten hovorí o pravdepodobnosti znečistenia rieky v prípade výpadku prevádzky ČOV.



Gudrónové jamy sú skládky odpadu, ktoré vznikli pri spracovaní ropy v areáli rafinérie minerálnych olejov v obci Nemecká. Tá svoju činnosť začala ako štátny podnik v roku 1938, v druhej polovici 20. storočia fungovala pod názvom Petrochema Dubová. Okrem dvojice gudrónových jám v areáli podniku sa ďalšie dve skládky gudrónov nachádzajú v katastri obce Predajná.