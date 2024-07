Situácia s gudrónmi v Nemeckej je kritická

Nemecká 19. júla (TASR) - Situácia s nádržami gudrónov v bývalom závode Petrochema v Nemeckej v okrese Brezno je podľa samosprávy kritická. Obec sa obáva, že v dôsledku silných dažďov môže dôjsť k úniku toxických látok. Vláda v súvislosti s environmentálnou záťažou plánuje obstarať dočasne demontovateľnú čistiareň odpadových vôd (ČOV), samospráva by privítala komplexnejšie riešenie problému. Pre TASR to uviedol starosta obce Branislav Čižmárik.



"Situácia nás desí a je dosť kritická. Zrážky vzdúvajú hladinu odkaliska a dochádza k prelievaniu dažďových vôd, momentálne sa dažďové vody a kontaminovaná voda vôbec neodčerpávajú. Odtekajú síce do systému kanálov, ktorý tu je, ale hrádza je v takom stave, že ak príde nadmerné množstvo vody, obávam sa, že môže dôjsť k jej pretrhnutiu," skonštatoval starosta.



V súvislosti s riešením environmentálnej záťaže v Nemeckej vláda začiatkom júla schválila obstaranie dočasne demontovateľnej fyzikálno-chemickej ČOV s mechanickým čistením. Rozhodnutie súvisí s tým, že spoločnosť PTCHEM Nemecká už niekoľko mesiacov nezabezpečuje odčerpávanie odpadových vôd z gudrónových lagún a ich čistenie a vplyvom počasia v nich bola dosiahnutá kritická úroveň hladiny odpadových vôd. Preliatie znečistených vôd mimo vodnej stavby či havária hrádze odkaliska by podľa rezortu životného prostredia spôsobili závažnú ekologickú haváriu.



Zabezpečenie demontovateľnej ČOV v areáli bývalej rafinérie v Nemeckej podľa starostu pomôže vyriešiť len aktuálne kritický stav. Samospráva by privítala komplexné riešenie environmentálnej záťaže, ktoré by zahŕňalo odstránenie gudrónových jám či riešenie kontaminovanej pôdy. "Netreba zanedbávať ani drenážnu stenu, ktorá je v okolí areálu a musí byť funkčná. Pri jej krátkom skúšobnom odstavení počas trvania mimoriadnej situácie sa zistilo, že došlo k navýšeniu kontaminácie spodných vôd v okolí závodu aj v Hrone," vysvetlil Čižmárik.



Mimoriadnu situáciu v súvislosti s odčerpávaním a čistením odpadových vôd z gudrónových lagún v areáli bývalej Petrochemy vyhlásila obec Nemecká v marci 2022. Neskôr mimoriadnu situáciu vyhlásil Okresný úrad Brezno, v januári bola odvolaná.



Rafinéria minerálnych olejov v Nemeckej začala svoju činnosť v roku 1938 ako štátny podnik. Pri spracovaní ropy vznikli v areáli skládky odpadu nazývané gudrónové jamy. Okrem odkaliska v areáli podniku sa ďalšie dve skládky gudrónov nachádzajú v katastri neďalekej obce Predajná.