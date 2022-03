V obci Nemecká zasadne krízový štáb, riešiť bude prevádzku čistiarne

Nemecká 23. marca (TASR) – Obec Nemecká zvolala na štvrtok (24. 3.) zasadnutie krízového štábu, riešiť má najmä budúcu prevádzku čistiarne odpadových vôd (ČOV) v areáli niekdajšej rafinérie Petrochema Dubová. Pre TASR to uviedol starosta obce Branislav Čižmárik.



"Zaujíma nás hlavne to, kto bude ďalej prevádzkovať ČOV. Aby to fungovalo, musí tam byť zamestnaných osem až desať ľudí. Celkové mesačné náklady predstavujú približne 50.000 eur," poznamenal Čižmárik s tým, že samospráva by tieto financie vo vlastnom rozpočte rozhodne nenašla.



ČOV v areáli niekdajšej rafinérie čistí splaškové vody z miestnej časti Dubová, v ktorej podľa starostu žije približne 360 ľudí. Zabezpečuje však i čistenie dažďovej vody z gudrónových jám, ktoré sa nachádzajú priamo v areáli Petrochemy Dubová.



Oznámenie o prerušení prevádzky ČOV dostala obec od zástupcov spoločnosti PTCHEM začiatkom marca. Pre hroziacu ekologickú katastrofu vyhlásila samospráva i mimoriadnu situáciu. Dôvodom je možnosť znečistenia rieky Hron kontaminovanou vodou z odkaliska v areáli niekdajšej rafinérie.



Dodávateľom elektrickej energie pre PTCHEM je spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby (SE-ES). Tá v stanovisku pre TASR uviedla, že voči prevádzkovateľovi ČOV eviduje ku koncu februára splatné pohľadávky pre neuhradené platby za dodávku elektriny a plynu vo výške viac ako 110.000 eur, strata dodávateľa pritom každý deň narastá o ďalších 2000 eur.



Pre neuhradenie záväzkov chcela SE-ES dodávku elektriny pre PTCHEM pôvodne prerušiť v pondelok (21. 3.) o čom informovala samosprávu i príslušné štátne orgány. Zo strany envirorezortu však dostala prísľub náhradného riešenia, k odpojeniu ČOV od elektriny tak nateraz nedošlo.



"Bez ponúknutia náležitého plnenia a ďalšieho riešenia však nemôžme pokrývať stratu podnikania inej spoločnosti a sme nútení podniknúť kroky smerujúce k ochrane svojho majetku. Za túto prevádzku nie sme nijakým spôsobom zodpovední. Preto, ak sa nenájde riešenie situácie, budeme musieť pristúpiť k prerušeniu dodávky elektriny a plynu," uviedla pre TASR špecialistka komunikácie SE-ES Magdaléna Maruščáková.



Hrozbou znečistenia Hrona z gudrónových jám v areáli rafinérie sa aktívne zaoberá i MŽP. Na určenie ďalších krokov spoločne s Vodohospodárskou výstavbou (VV) spracúvajú na základe aktuálnych dát predbežný topografický model. Ten hovorí o pravdepodobnosti znečistenia rieky v prípade výpadku prevádzky ČOV.



Gudrónové jamy sú skládky odpadu, ktoré vznikli pri spracovaní ropy v areáli rafinérie minerálnych olejov v obci Nemecká. Tá svoju činnosť začala ako štátny podnik v roku 1938, v druhej polovici 20. storočia fungovala pod názvom Petrochema Dubová. Okrem dvojice gudrónových jám v areáli podniku sa ďalšie dve skládky gudrónov nachádzajú v katastri obce Predajná.