Nemecká vyhlásila pre možnú ekologickú katastrofu mimoriadnu situáciu

Nemecká 17. marca (TASR) – Obec Nemecká v okrese Brezno vyhlásila pre hroziacu ekologickú katastrofu mimoriadnu situáciu. Dôvodom je možnosť znečistenia rieky Hron kontaminovanou vodou z dvojice gudrónových jám v areáli niekdajšej rafinérie Petrochema Dubová. TASR o tom informoval starosta obce Branislav Čižmárik.



Obec vyhlásila mimoriadnu situáciu po tom, ako začiatkom marca dostala od zástupcov spoločnosti PTCHEM oznámenie o prerušení prevádzky čistiarne odpadových vôd (ČOV) v areáli Petrochemy Dubová. ČOV čistí splaškové vody z miestnej časti Dubová, v ktorej podľa starostu žije približne 360 ľudí. Zabezpečuje však i čistenie dažďovej vody z gudrónových jám, ktoré sa nachádzajú priamo v areáli rafinérie.



"Keď bude prerušená prevádzka tejto čistiarne, môže dôjsť k pretečeniu kontaminovaných vôd do Hrona, čo by bola veľká ekologická havária. Vyhodnotili sme to ako ohrozenie života a zdravia," vysvetlil Čižmárik. Ako dodal, v obci už zasadal aj krízový štáb a samospráva kontaktovala všetky kompetentné úrady vrátane Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



Podľa starostu sa aktuálne hľadá riešenie, ako zabezpečiť ďalšiu prevádzku ČOV. Tá podľa jeho slov zatiaľ funguje, začiatkom budúceho týždňa by mal však byť celý areál pre dlhy spoločnosti PTCHEM odpojený od elektrickej energie.



Zodpovednosťou spoločnosti PTCHEM je zabrániť znečisteniu životného prostredia a úniku kontaminovaných vôd do okolia, tvrdí Ministerstvo životného prostredia (MŽP). Prevádzkovateľ musí podľa rezortu bezodkladne prijať a vykonať preventívne opatrenia na odvrátenie bezprostrednej hrozby environmentálnej škody.



"Tejto povinnosti sa nemôže zbaviť ani pod zámienkou vysokých cien energií. Takáto argumentácia je pre MŽP SR neprijateľná," tlačové oddelenie MŽP SR.



Poukazuje, že ak by napriek opatreniam vznikla škoda, náklady spojené s jej odstránením musí vykryť prevádzkovateľ z vlastných zdrojov. Prevádzkovateľ ČOV je podľa envirorezortu povinný mať uzavreté poistenie pred vznikom environmentálnych škôd.



"Ak by sme akceptovali postup prevádzkovateľa ČOV, každý by sa mohol ľahko zbaviť zodpovednosti za činnosť, ktorá môže mať negatívny dosah na životné prostredie," skonštatovalo ministerstvo.



Gudrónové jamy sú skládky odpadu, ktoré vznikli pri spracovaní ropy v areáli rafinérie minerálnych olejov v obci Nemecká. Tá svoju činnosť začala ako štátny podnik v roku 1938, v druhej polovici 20. storočia fungovala pod názvom Petrochema Dubová. Okrem dvojice gudrónových jám v areáli podniku sa ďalšie dve skládky gudrónov nachádzajú v katastri obce Predajná.