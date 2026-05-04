Nemecké jazykové dni v Prešove ponúknu aj príležitosti pre študentov
Autor TASR
Prešov 4. mája (TASR) - Prešovská univerzita (PU) v Prešove organizuje v pondelok a v utorok (5. 5.) medzinárodné podujatie Nemecké jazykové dni s názvom Deutsche Sprachtage Prešov 2026, ktoré sa uskutočnia na pôde filozofickej fakulty (FF). TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Ingrid Timková.
Cieľom podujatia je poukázať na význam nemeckého jazyka v akademickom aj profesijnom živote a zároveň motivovať študentov k jeho štúdiu.
„Podujatie vytvára priestor na prepojenie vzdelávania s praxou a ukazuje, aké široké možnosti uplatnenia ponúka znalosť nemeckého jazyka na dnešnom globálnom pracovnom trhu,“ uviedla Martina Kášová z Katedry germanistiky Inštitútu germanistiky a romanistiky FF PU v Prešove.
Nemecké jazykové dni sa začnú v pondelok o 18.00 h v priestoroch Divadla Viola literárnym večerom k prekladu detskej literatúry za účasti rektora univerzity Petra Kónyu, dekanky FF Beáty Balogovej, ako aj ďalší odborníkov a partnerov podujatia. Súčasťou programu bude odborná panelová diskusia, ktorá sa uskutoční v utorok od 10.30 h do 11.30 h v Aule Weberiana FF PU.
Podujatie je zamerané na propagáciu nemeckého jazyka, kultúry a jeho praktického využitia prostredníctvom odborných aj kultúrnych aktivít. Zúčastnia sa na ňom pedagógovia, študenti a odborníci najmä z východného Slovenska, pričom dôležitú úlohu zohráva aj Inštitút germanistiky a romanistiky FF PU.
Hlavnými organizátormi sú Goethe-Institut Bratislava a Inštitút germanistiky a romanistiky FF PU v Prešove v spolupráci s Nadáciou Volkswagen.
