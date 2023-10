NOČNÁ AKCIA: V Nízkych Tatrách hľadali stratených nemeckých turistov

Demänovská Dolina 6. októbra (TASR) - Horskí záchranári majú za sebou nočnú záchrannú akciu v Nízkych Tatrách. Zablúdili tam nemeckí turisti vo veku 73 a 58 rokov. Na sociálnej sieti o tom v piatok informovala Horská záchranná služba (HZS).



Dvojica mala v pláne uskutočniť túru zo sedla Poľany a následne hrebeňom cez Poľanu, Zákľuky, Bôr, Havrany a sedlo Sinnej s následným zostupom. "Počas túry ich však zastihla tma, v dôsledku čoho zablúdili a neboli schopní samostatne ďalej pokračovať. Ich postup výrazne spomaľovali aj zdravotné problémy jedného z turistov," priblížili horskí záchranári.



Turisti poskytli opis miesta, v ktorom sa nachádzajú, čo uľahčilo vytvorenie pátracieho okruhu. Na pomoc im išli traja horskí záchranári spolu so psom. Po nájdení dvojice turistov vyšetrili, zateplili a poskytli im tekutiny. Následne záchranári HZS vyčerpaných turistov sprevádzali do doliny Mošnice, odkiaľ ich terénnym vozidlom transportovali do domu HZS, kde bola záchranná akcia ukončená.



HZS upozorňuje návštevníkov Nízkych Tatier, že žltý turisticky značený chodník od sedla Poľany do Sedla Sinnej je od 1. októbra uzavretý.