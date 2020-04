Nemocnica A. Wintera začne testovať na COVID-19 na budúci týždeň

Piešťany 16. apríla (TASR) – Nemocnica Alexandra Wintera v Piešťanoch začne robiť testy na nový koronavírus od stredy (22. 4.) v objekte polikliniky na Rekreačnej ulici. Oznámil to vo štvrtok jej riaditeľ Štefan Kóňa. Uviedol, že testovať sa bude dať pri vstupe do budovy alebo aj z auta na parkovisku.



Možnosť okrem indikovaných klientov dostanú v Piešťanoch aj samoplatcovia. "Každý klient sa však bude musieť vopred objednať prostredníctvom formulára na konkrétny termín na stránke naw.sk," uviedol riaditeľ. Nemocnica myslí aj na seniorov a ľudí, ktorí sa cez internet zaregistrovať nevedia. Pre tých je možnosť prísť priamo na polikliniku a objednať sa osobne tam. Ak budú mať zdravotníci voľnú kapacitu, seniorov môžu aj vyšetriť. Denná kapacita vyšetrení bude podľa Kóňových slov od 50 do 70 klientov.



Piešťanská nemocnica je, ako uviedol riaditeľ, na starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19 pripravená, tzv. červená zóna pre akútne prípady vznikla v časti chirurgického a ortopedického oddelenia. "Tesne pred pandémiou sme dokonca investovali do nového prístrojového vybavenia, kúpili sme nový anestéziologický prístroj a ventilačný prístroj, máme nový digitálny röntgen a ďalšie," informoval. Potrebný personál nemocnice prešiel odbornou prípravou.