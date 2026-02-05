< sekcia Regióny
Nemocnica Agel Bratislava sa stala výučbovým pracoviskom LF UK
Cieľom partnerstva je posilniť prepojenie teoretického vzdelávania s reálnou klinickou praxou, a to v prostredí moderného zdravotníckeho zariadenia.
Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - Nemocnica Agel Bratislava sa zriadením Kliniky fyziatrie a rehabilitácie oficiálne stala výučbovým pracoviskom Lekárskej fakulty (LF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave v študijnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR). Spolupráca bola potvrdená podpisom zmluvy o praktickej výučbe, ktorá vytvára rámec pre prepojenie klinickej praxe a vysokoškolského vzdelávania. Na slávnostnom podpisovaní sa zúčastnili aj dekan lekárskej fakulty Juraj Payer a predseda predstavenstva spoločnosti Agel Michal Pišoja.
„Lekárska fakulta UK v Bratislave je najväčšia lekárska fakulta, ktorá zabezpečuje pre slovenské zdravotníctvo približne polovicu lekárov a významne sa podieľa na vzdelávaní lekárov aj v rámci špecializačného štúdia. Súčasťou dlhodobej stratégie našej fakulty je aj z tohto dôvodu rozširovanie výučbových pracovísk. Máme záujem systematicky prepájať vzdelávanie našich študentov s modernou klinickou praxou. Aj preto sme zriadenie novej kliniky, ktorá sa bude špecializovať na oblasť fyziatrie a rehabilitácie, úprimne privítali a tešíme sa na spoluprácu,“ uviedol Payer.
Predmetom spolupráce univerzity s nemocnicou je najmä zabezpečovanie praktickej výučby študentov, ako aj vytvorenie materiálno-technických a personálnych podmienok potrebných na získanie kvalitných praktických vedomostí. „Cieľom partnerstva je posilniť prepojenie teoretického vzdelávania s reálnou klinickou praxou, a to v prostredí moderného zdravotníckeho zariadenia. Je pre nás nesmiernou cťou byť prvou klinikou v tomto odbore pre Lekársku fakultu UK,“ uviedol riaditeľ nemocnice Jakub Rybár.
